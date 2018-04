Der deutsch-syrische Dschihadist Mohammed Haydar Zammar soll im Norden Syriens festgesetzt worden sein. Der mutmaßliche Terrorist mit deutschem Pass, der ein enger Vertrauter der Hamburger Terrorzelle um die Flugzeugattentäter des 11. September 2001 war, befindet sich nach Angaben eines ranghohen kurdischen Kommandeurs in der Gewalt kurdischer Kräfte. Der 57-Jährige werde nun verhört, hieß es weiter.

Zammar war ein Vertrauter der Hamburger Terrorzelle um Mohammed Atta, die 2001 unter anderem den Anschlag auf das World Trade Center beging. Bildrechte: dpa Der 1961 im nordsyrischen Aleppo geborene Zammar, der 1982 die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, hatte sich Ende 2001 - kurz nach den Flugzeug-Anschlägen auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington – aus Hamburg nach Marokko abgesetzt. Dort wurde er später vom US-Geheimdienst CIA verschleppt und an die syrischen Behörden übergeben, die ihn ins Gefängnis sperrten. Die USA hatten nach den Anschlägen vom 11. September ein Geheimprogramm zur Verschleppung und zum Verhör von Terrorverdächtigen im Ausland gestartet.

Im syrischen Bürgerkrieg freigekommen

Ein syrisches Gericht verurteilte Zammar 2007 zu zwölf Jahren Haft wegen Mitgliedschaft bei den Muslimbrüdern. Als vier Jahre später der Bürgerkrieg in Syrien ausbrach, wurden viele islamistische Gefangene durch die in weiten Teilen Syriens an die Macht gelangten Islamistengruppen freigelassen. Wieder anderen gelang in dem Chaos die Flucht aus ihren Gefängnissen. Viele von ihnen schlossen sich Dschihadisten- und Terrormilizen wie dem in Syrien aktiven Ableger des Al-Kaida-Terrornetzwerkes Al-Nusra-Front oder dem "Islamischen Staat" (IS) an.

Kampfeinsatz bislang ungeklärt

Ob Zammar aktiv als Mitglied einer Islamisten-Gruppe in Syrien gekämpft hat, ist bislang nicht bekannt. Der ranghohe Kurden-Kommandeur machte dazu keine Angaben. Auch das Auswärtige Amt in Berlin und das Pentagon in Washington konnten zunächst keine Angaben zur Festsetzung Zammars machen. Dies werde geprüft, hieß es.

