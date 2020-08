Zu den Protesten in der Hauptstadt Minsk versammelten sich am Sonntag erneut Zehntausende Menschen auf dem Unabhängigkeitsplatz. Viele von ihnen schwenkten die rot-weiße Fahne der Opposition und riefen immer wieder "Freiheit".

Proteste in Minsk Bildrechte: dpa

In Sprechchören forderten sie den Rücktritt Lukaschenkos, der seit 26 Jahren mit harter Hand regiert. Die Behörden hatten im Vorfeld alle Staatsbürger vor der Teilnahme an Demonstrationen gewarnt. Diese Kundgebungen seien illegal. In Online-Medien wurden Videos veröffentlicht, die Polizisten in Kampfmontur und mit Wasserkanonen zeigten.



Die Opposition hofft, zu den Protesten noch mehr Menschen auf die Straße zu bringen als vor einer Woche. Damals sollen in Minsk 100.000 Menschen gegen Lukaschenko demonstriert haben.