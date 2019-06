Das Ende der Zeitumstellung in der EU ist vorerst nicht in Sicht. "Es scheint, dass die meisten Mitgliedstaaten mehr Zeit benötigen", heißt es in einem Dokument der rumänischen EU-Ratspräsidentschaft, über das die Funke Mediengruppe berichtet. So hätten die bisherigen Diskussionen unter den EU-Staaten ergeben, dass die Länder einen Flickenteppich verschiedener Zeitzonen vermeiden wollten, heißt es in dem rumänischen Schreiben. Auch hätten bislang nur wenige EU-Länder ihre nationale Position dargelegt. Die EU-Staaten müssten noch Konsultationen innerhalb der Regierung, mit Interessengruppen, Bürgern und mit Nachbarstaaten abschließen, bevor sie sich auf eine Position festlegten.

Als EU-Kommissionschef hatte Jean-Claude Juncker im August 2018 das Thema einer Abschaffung der Zeitumstellung ins Gespräch gebracht. Bildrechte: dpa

In Deutschland ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier für das Thema Zeitumstellung zuständig. Laut Funke Mediengruppe drängt er in einem Schreiben an mehrere seiner Ministerkollegen in der EU, dass die EU-Kommission zunächst eine Folgenabschätzung vorlegen solle.



In Deutschland wären die Auswirkungen einer Abschaffung der Zeitumstellung nicht sonderlich zu spüren. Im Westen Frankreichs oder Spaniens hingegen oder im Osten Polens oder der Slowakei sehr wohl. In Teilen Frankreichs und Spaniens würde es im Dezember oder Januar erst nach zehn Uhr morgens hell, wenn man sich für die immer währende Sommerzeit entscheidet, man säße dort also lange im Dunkeln. In Polen oder der Slowakei wäre es genau der gegenteilige Effekt, wenn man die ewige Winterzeit wählt: Dort würde es im Juni schon gefühlt mitten in der Nacht taghell.