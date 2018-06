Im Zollstreit mit den USA zahlt es die Europäische Union mit der gleichen Münze zurück. Ab Juli sollen auf US-Waren Sonderzölle erhoben werden. Das haben die EU-Kommissare bei ihrem wöchentlichen Treffen in Brüssel beschlossen. Allerdings steht die Zustimmung der Mitgliedsländer noch aus. Eine Einigung soll bis Ende Juni erzielt werden.



Vizekommissar Maros Sefcovic sprach am Mittwoch in Brüssel von "Ausgleichszöllen". Die Anwendung stehe voll im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO. Es handle sich um eine "maßvolle und sinnvolle Antwort" auf die "illegale" Entscheidung der USA.