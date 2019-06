Einigung im Migrationsstreit Trump verzichtet vorerst auf Zölle gegen Mexiko

Im Migrations- und Zollstreit mit Mexiko hat US-Präsident Donald Trump eine Einigung verkündigt. Auf Twitter schrieb Trump, die Zölle, deren Einführung durch die Vereinigten Staaten am Montag gegen Mexiko geplant war, seien auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. Im Gegenzug habe sich Mexiko dazu bereit erklärt, entschieden gegen die illegale Einwanderung über die Grenze in die USA vorzugehen, um diese "stark zu reduzieren oder zu beenden".

Zölle von bis zu 25 Prozent angedroht

Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard kündigte an, sein Land werde härter gegen Schlepperbanden vorgehen und weniger humanitäre Visa vergeben. Die USA können ihrerseits Mittelamerikaner auf der gesamten Länge der Grenze nach Mexiko zurückschicken, wo sie auf die Bearbeitung ihrer Asylanträge warten müssen. Bislang war dies nur in einigen Städten möglich.

Mit seinem Zollvorhaben war Trump auch im eigenen Land politisch auf Widerstand gestoßen. Bei einem Scheitern der Verhandlungen wollte Trump ab Montag Abgaben von fünf Prozent auf Importwaren aus dem südlichen Nachbarland erheben. Die Zölle sollten bis Oktober schrittweise auf 25 Prozent ansteigen und so lange gelten, bis keine Migranten mehr über Mexiko illegal in die USA einreisten. Eine mexikanische Delegation unter Leitung von Außenminister Ebrard hatte sich in tagelangen Verhandlungen in Washington bemüht, die Strafzölle abzuwenden.

Flucht vor Armut und Gewalt

Dabei war Mexiko den USA entgegengekommen und hatte eine verstärkte Sicherung seiner eigenen Südgrenze angekündigt. So sollen 6000 Nationalgardisten an die Grenze zu Guatemala geschickt werden. Sie sollen verhindern, dass noch mehr Migranten aus Mittelamerika via Mexiko in die USA kommen.