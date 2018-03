Die Organisation forderte die deutsche Bundesregierung auf, mit ähnlichen Mitteln auch den Zuckergehalt deutscher Limonaden zu verringern. Zugleich solle Obst und Gemüse von der Mehrwertsteuer befreit werden, so Foodwatch.

Ein hoher Zuckergehalt in Limonaden kann zu Übergewicht führen und Diabetes vom Typ 2 fördern. Laut einer Studie aus dem Jahr 2013 ist das Risiko für Kinder noch höher, durch zuckergesüßte Getränke übergewichtig zu werden.

Die WHO empfiehlt nur 25 Gramm Zucker am Tag

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat daher strenge Richtlinien in Bezug auf Zucker aufgestellt. Demnach sollte ein Erwachsener höchstens fünf Prozent seiner täglichen Gesamtkalorienmenge durch Zucker einnehmen. Da ein Gramm Zucker vier Kilokalorien enthält, kommt man bei einem Tagesverbrauch von 2.000 Kalorien auf nur 25 Gramm Zucker am Tag. Allein ein Glas Saft oder Cola würde also schon den kompletten Tagesbedarf füllen.

Demgegenüber steht in Deutschland ein Pro-Kopf-Konsum von Zucker in Höhe von mehr als 90 Gramm pro Tag. Zucker steckt längst nicht nur in Süßigkeiten und Limonaden. Backwaren wie Brot und Brötchen weisen ebenfalls einen hohen Zuckeranteil auf, auch Brotaufstriche und Konserven sowie Milchprodukte und Joghurt enthalten Zucker.

Auch andere EU-Länder besteuern Zucker

Nicht nur in Großbritannien, auch in anderen europäischen Ländern gab und gibt es Versuche, den Zuckerkonsum einzudämmen. In Dänemark wurde zwar eine zwischenzeitliche Besteuerung zuckerhaltiger Getränke wieder abgeschafft, es gibt aber weiterhin eine Steuer auf Schokolade und Zuckerwaren.

In Frankreich gibt es seit 2012 eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Bei den Auswirkungen aber scheiden sich die Geister. Studien erkennen allenfalls einen geringen Rückgang des Konsums. Auch deswegen wird eine Erhöhung der Abgabe diskutiert.