Facebook-Chef Mark Zuckerberg will Beiträge von Holocaust-Leugnern nicht aus seinem sozialen Netzwerk löschen. Er sei selbst Jude und empfinde die Leugnung des Völkermords an europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg als "tief beleidigend", sagte er in einem Gespräch mit dem Technikblog Recode. Er glaube auch, dass diese Leute mit ihrer Auffassung falsch lägen, aber nicht , dass sie "absichtlich falsch liegen".