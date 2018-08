In Tunesien sind zwei mutmaßliche Komplizen des Tunesiers festgenommen worden, der sich in Köln Rizinussamen womöglich für den Bau einer biologischen Bombe besorgt haben soll.



Wie das Innenministerium in Tunis am Freitag mitteilte, hatten die beiden Verdächtigen Verbindungen zu dem in Deutschland festgenommenen Tunesier. Sie sollen mit den Verdächtigen Anschlagsvorbereitungen getroffen haben. Einer der Festgenommenen soll einen gefälschten Pass vorbereitet haben. Der im Juni in Köln festgenommene 29-jährigen Seif Allah H. hatte hochgiftiges Rizin hergestellt, laut Bundesanwaltschaft könnte er die Herstellung eines Sprengsatzes erwogen haben.