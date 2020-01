Das Weiße Haus hatte die Tötung Soleimanis im Irak mit einem von ihm geplanten Angriff auf US-Botschaften gerechtfertigt. Präsident Donald Trump hatte dabei von vier möglichen Zielen gesprochen. Dem Sender Fox News hatte der US-Präsident gesagt, dass "wahrscheinlich" die Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad angegriffen werden sollte. Esper sagte dazu, Trump habe gesagt, was er glaube.



Esper wiegelte ab, Trump habe in Bezug auf die vier US-Botschaften keine spezifischen Beweise angeführt, sondern von einer Möglichkeit gesprochen. Er teile die Meinung des Präsidenten. Esper sagte, seine Erwartung sei gewesen, dass sie es "auf US-Botschaften abgesehen" hätten. Es habe Informationen gegeben, dass es innerhalb weniger Tage einen Angriff geben würde, der ein breites Ausmaß haben würde, möglicherweise in mehr als einem Land.