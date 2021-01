Mehrheit im US-Repäsentantenhaus für Trump-Impeachment

Nancy Pelosi, Demokratin und Vorsitzende des Repräsentantenhauses Bildrechte: IMAGO/UPI Photo

Hintergrund ist der Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar. In der Kongresskammer haben die Demokraten die Mehrheit. In der Anklageschrift wurde Trump Anstiftung zum Aufruhr vor dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol vorgeworfen, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen.



"Der Präsident der USA hat diesen Aufstand, diese bewaffnete Rebellion gegen unser gemeinsames Land angestiftet", sagte die demokratische Präsidentin der Kongresskammer, Nancy Pelosi.