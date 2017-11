Ein weiteres Problemfeld ist dem Bericht zufolge das selbstbestimmte Wohnen. Viele Pflegebedürftigen wollten ihren Alltag zwar mit Hilfe, aber doch selbst meistern. Dafür gebe es aber viel zu wenige Plätze. Laut Barmer bleibt der Wunsch nach Selbstbestimmung in jedem zweiten Fall unerfüllt. Krankenkassenchef Straub sieht Politik, Bauwirtschaft und Interessenverbände in der Pflicht. Sie müssten gemeinsam nach Lösungen suchen.

Die Pflege bleibt teuer und die Ausgaben nehmen weiter zu. Dem Bericht zufolge wurden im vergangenen Jahr 31 Milliarden Euro ausgegeben. Das sind zwei Milliarden Euro mehr als 2015. Damit haben sich die Pflegekosten seit 1995 versechsfacht.



Regional gibt es aber große Unterschiede. Am teuersten ist die Pflege in Nordrhein-Westfalen. Dort kostete die Betreuung 2.252 Euro im Monat. Am günstigsten ist es in Sachsen-Anhalt, wo im Monat im Schnitt 1.107 Euro aufgewendet werden müssen. In Sachsen sind die Kosten mit 1.131 Euro im Monat unwesentlich höher.