17 Mauern und Grenzzäune 1989 weltweit

Die Berliner Mauer war eine von 17 Mauern weltweit im Jahr 1989. Ein Jahr später verzeichnet die Grenzforscherin Elisabeth Vallet von der University of Victoria in Quebec nur noch 15 Grenzmauern, -wälle und -zäune weltweit. Doch bereits ein Jahr später stieg deren Zahl wieder an.



Würde man alle Grenzzäune, die seit 1989 neu entstanden sind, aneinanderreihen, wären sie 40.000 Kilometer lang. Zugleich sind seit 1991 auch ganz neue Ländergrenzen entstanden – sie summieren sich aber "nur" auf 26.000 Kilometer Länge.

"Arabischer Frühling" Auslöser für Zaunbau

Inzwischen sind Vallet zufolge weltweit zwischen 70 und 75 neue Grenzzäune und -mauern gebaut oder in Angriff genommen worden. Ihrer Meinung nach hängt der verstärkte Zaunbau mit den Anschlägen vom 11. September in den USA sowie dem "Arabischen Frühling" zusammen: Seit 2001 entstanden ihren Angaben zufolge insgesamt 54 neue Grenzzäune und Mauern. 28 wurden davon allein seit 2011 gebaut, dem Jahr, in dem die Protesbewegungen des "Arabischen Frühling" an Fahrt aufnahmen.

Mauern definieren Migrationswege neu, aber sie halten nicht davon ab. Grenzforscherin Elisabeth Vallet

Inzwischen sei es laut Vallet wieder normal, dass sich Länder untereinander durch Mauern abschotteten: "Sie schaden Ökosystemen, der Wirtschaft, den öffentlichen Finanzen und sie verhärten in der Regel den gesamten Grenzdiskurs", sagt Vallet dem MDR. Militarisierte Grenzen lösten keine Probleme, sie beendeten im Gegenteil beispielsweise die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen globale Bedrohungen wie den Klimawandel, die wiederum Massenmigration auslösten. Es sei besser, das Geld für die teuren Zäune in friedensstiftende Maßnahmen zu investieren.

Zäune kosten viel Geld

So verlangt Ungarn derzeit 400 Millionen Euro von der EU für Zaunbau und Grenzsicherung. Die Argumentation: Der insgesamt 800 Millionen Euro teure Zaun schütze nicht nur Ungarn, sondern auch den Rest Europas.



2015 waren mehr als 400.000 Flüchtlinge auf ihrem Weg Richtung Westeuropa über die Balkanroute durch Ungarn gekommen. Das Land, das einst den "Eisernen Zaun" niedergerissen hatte, reagierte mit zwei Zäunen auf die Migrationsströme: entlang der ungarisch-serbischen (175 km Zaun) und ungarisch-kroatischen Grenze.

Auch andere Staaten setzen auf einen Zaun

Ungarns neuer Grenzzaun zu Serbien - gebaut 2017 Bildrechte: dpa Auch Bulgarien hatte aufgrund der Flüchtlingskrise einen Zaun entlang der türkischen Grenze gebaut. Mitte 2017 waren entlang der Grenze Bulgariens zur Türkei insgesamt 259 Kilometer fertig und nur noch 21 Kilometer offen.



Außerdem wurden in den vergangenen zwei Jahren unter anderem die Grenzen zwischen Griechenland und Mazedonien sowie zur Türkei zum Teil mit einem Grenzzaun befestigt. Die Türkei hat an der Grenze zum Bürgerkriegsland Syrien bereits eine 290 Kilometer lange Mauer errichtet.

Zäune um Russland, die Krim und Baltikum

Der jüngste Zaun, der in Arbeit ist, ist ein Grenzzaun zwischen der Halbinsel Krim und der Ukraine. Bis Sommer 2018 will Russland dort eine Befestigung bauen - mehr als 50 Kilometer lang und rund zwei Meter hoch. Auch die Ukraine hatte 2014 Befestigungen entlang der knapp 2.000 Kilometer langen Landesgrenze zu Russland angekündigt. Bis heute sind jedoch nur wenige Dutzend Kilometer fertiggestellt.

Und auch Lettland baut einen Zaun: Bis 2020 will die Regierung in Riga einen etwa 120 Kilometer langen Zaun zur Grenze nach Weißrussland ziehen. Er soll Schmuggler und illegale Grenzgänger abhalten. 10,5 Millionen Euro veranschlagt Lettland für diese Anlage, die zwei Meter hoch und mit Stacheldraht bewehrt sein soll. Nur natürliche Hindernisse sollen den Zaun entlang der insgesamt 173 Kilometer langen Grenze zu Weißrussland unterbrechen. Lettland baut außerdem einen Grenzzaun an der russischen Grenze, der 2018 fertig gestellt werden soll.