Der Bund will mit drastischen Kontaktbeschränkungen die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff bekommen. Das geht aus dem Entwurf der Beschlussvorlage des Bundes für die Video-Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder hervor. Daraus berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die Maßnahmen sollen ab dem 4. November deutschlandweit in Kraft treten und bis Ende des Monats gelten.