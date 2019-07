Nach der Wahl des Brexit-Hardliners Boris Johnson zum neuen Parteichef der britischen Konservativen gehen die Reaktionen weit auseinander. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hofft auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem designierten britischen Premierminister. "Wir müssen viele verschiedene und schwierige Probleme zusammen angehen", betonte die CDU-Politikerin am Dienstag in Paris mit Blick auf den Brexit-Kurs des neuen Tory-Vorsitzenden. Hinsichtlich dieser "anspruchsvollen Zeiten" hoffe sie "auf eine gute Arbeitsbeziehung" mit Johnson.

Auch FDP-Chef Christian Lindner zeigt sich beunruhigt: "Ich glaube, dass Herr Johnson im Vergleich zu Herrn Trump noch einmal unberechenbarer sein wird", sagte FDP-Chef Christian Lindner am Dienstag in Berlin mit Bezug auf US-Präsident Donald Trump. "Wir müssen uns als Europäerinnen und Europäer auf unruhige Zeiten einstellen, was die europäische Integration angeht", warnte Lindner und erklärte, er befürchte, dass Johnson nicht wisse, was genau er mit seiner neu gewonnenen Macht anfangen solle.