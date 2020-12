Post-Brexit-Deal EU-Staaten stimmen Abkommen mit Großbritannien vorläufig zu

Die 27 EU-Mitgliedstaaten haben der vorläufigen Anwendung des Post-Brexit-Abkommens ab dem 1. Januar zugestimmt. Die EU-Botschafter hätten den Deal gebilligt, teilte ein Sprecher der deutschen EU-Ratspräsidentschaft am Montag mit. Bevor das am Donnerstag erzielte Abkommen formal in Kraft treten kann, muss es auch vom EU-Parlament angenommen werden.