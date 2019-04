Gerade in Großstädten ist Wohnen in den letzten Jahren teuer geworden.

Demonstrationen gegen "Mietenwahnsinn" Investitionen des Bundes entspannen Wohnungsmarkt nur langsam

Unter dem Hashtag "Mietenwahnsinn" gibt es am Samstag Demonstrationen in vielen deutschen Städten. Die größte Demo wird in Berlin erwartet. Es geht um die Mieten in den Ballungsräumen, denn die sind in letzter Zeit immer weiter gestiegen. Die Politik versucht durchaus gegenzusteuern - allerdings nur mit begrenztem Erfolg. Das Baukindergeld fördert Wohnungsbau an den falschen Stellen und Maßnahmen zum sozialen Wohnungsbau greifen nur langsam.

von Alex Krämer, ARD-Hauptstadtstudio für MDR AKTUELL