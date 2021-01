Bundespolizeipräsident Dieter Romann hat den Fluggesellschaften mangelnde Kontrollen bei Einreisen aus Risikogebieten vorgeworfen. In den vergangenen sechs Tagen habe die Bundespolizei 600 Verstöße durch Luftfahrtunternehmen festgestellt, sagte Romann der "Bild am Sonntag". Die Flugpassagiere hätten entweder keine digitale Anmeldung oder keinen negativen Corona-Test vorweisen können, obwohl das von den Unternehmen vor Abflug geprüft werden müsse.

Bundespolizeichef Dieter Romann übt Kritik an Fluggesellschaften in der Corona-Pandemie.

Bundespolizeichef Dieter Romann übt Kritik an Fluggesellschaften in der Corona-Pandemie.

Bundespolizeichef Dieter Romann übt Kritik an Fluggesellschaften in der Corona-Pandemie. Bildrechte: dpa

Am Samstag waren in Deutschland Einreisesperren für mehrere Länder in Kraft getreten. Damit soll eine Ausbreitung besonders ansteckender Varianten des Coronavirus verhindert werden. Betroffen sind bisher Reisende aus Großbritannien, Irland, Portugal, Brasilien, Südafrika und seit Sonntag auch Reisende aus den afrikanischen Staaten Lesotho und Eswatini.