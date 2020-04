Ende November beziehungsweise Anfang Dezember treten in der chinesischen Stadt Wuhan erste Fälle einer unbekannten Lungenerkrankung auf. Am 31. Dezember 2019 meldet China die Fälle offiziell der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

9. Januar: Die Lungenkrankheit gehe auf ein neuartiges Coronavirus zurück, melden die chinesischen Behörden. Am selben Tag gibt es dort den ersten erfassten Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.



15. Januar: Die WHO registriert eine Infektion in Thailand, die erste außerhalb Chinas.



21. Januar: Der erste Fall in den USA wird publik.



24. Januar: Das neuartige Virus erreicht Europa. In Frankreich gibt es erste Nachweise.



27. Januar: Die erste erfasste Erkrankung in Deutschland wird aus dem bayerischen Landkreis Starnberg gemeldet.



30. Januar: Die WHO erklärt eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite".