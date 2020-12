Schon im Mai gab es in Görlitz Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Unter den Demonstranten ist damals auch ein Arzt. Es ist der Allgemeinmediziner und Notarzt Doktor Ralph Tinzmann. Seine ablehnende Position in Bezug auf Verschärfungen hat er erst vor kurzem in einem Zeitungsinterview erneuert. Darin spricht er davon, dass er die Maskenpflicht als Maulkorb empfinde.

Laute Minderheit von Coronaleugnern unter Ärzten

Im Zusammenhang mit Corona zählt der Präsident der sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, derzeit im Freistaat 20 berufsrechtliche Verfahren gegen Ärzte. Bis zu 50 Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht liegen vor. "Von den 16.000 berufstätigen Ärztinnen und Ärzten in Sachsen sind selbst die 40 bis 50 eine Minderheit. Aber sie stellen eine sehr laute Minderheit dar. Ich bin sehr verärgert und ich muss mich wundern über diese Kollegen, das muss ich so sagen", sagt Bodendieck. Der Präsident der sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, sagt, dass von 16.000 beschäftigten Ärzten im Land 40 - 50 die Corona-Maßnahmen ablehnen. Es sei "eine laute Minderheit". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eine Ärztin, die immer wieder bei Kundgebungen ihre kruden Theorien zu Corona verbreitet, ist die Allgemeinmedizinerin Gerlind Jäger. Bei einer Rede während der Anti-Corona-Demo in Chemnitz Anfang Oktober sagt sie: "Es kann mir keiner erzählen, dass die Maske gesundheitsförderlich ist. Es tut mir leid. Ich sage Euch, steht auf. Zeigt Rückgrat. Schützt unsere Kinder, Alten, die können sich auch kaum wehren."

Unternehmer macht Stimmung im Netz

Auch bei der Demonstration in Leipzig Anfang November demonstriert Gerlind Jäger gegen die – Zitat – "irren Maßnahmen der sogenannten Pandemie". Ihre Praxis hat Jäger in Oelsnitz im Erzgebirgskreis. In der bundesweiten Negativtabelle steht der Landkreis auf Platz elf mit einem Inzidenzwert von 500. Der Unternehmer Armin Baumgartl glaubt nicht, dass Maskenpflicht und Lockdown gegen die Ausbreitung des Virus helfen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im selben Landkreis, in Schneeberg, ist ein Unternehmer zu Hause, der auf Facebook viele Inhalte ins Netz stellt, die die Maskenpflicht und den Lockdown infrage stellen. Es handelt sich um den Geschäftsführer der Firma Metallbau Müller GmbH, Armin Baumgartl. Seine Position erklärt er so: "Die ersten Aussagen waren, die Maske bringt nichts, weil keine da war. Dass muss man einfach so klar und deutlich sagen. Dann wurde die Maske beschafft, die Maske wurde zur Pflicht gemacht und trotzdem haben sich Infektionsketten nicht unterbrechen lassen. Und daraufhin fragt man sich, was ist eigentlich der Sinn der Sache." Auffällig ist, dass viele Reden und Äußerungen von AfD-Politikern auf seinen Seiten in sozialen Netzwerken zu finden sind.

Politische Vereinnahmung der Pandemie

Ein weiterer Hotspot ist Pirna – mit aktuellen Inzidenzzahlen von 610 auf Platz vier. Genau wie Görlitz und das Erzgebirge ist der Landkreis eine Hochburg der AfD, mit landesweiten Spitzenwerten bei den vergangenen Wahlen. Der sächsische AfD-Kommunalpolitiker Steffen Janich demonstriert in Pirna gegen die Corona-Maßnahmen, obwohl sein Landkreis bundesweit mit die höchsten Inzidenzzahlen aufweist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Steffen Janich ist hier der künftige Direktkandidat der AfD für den Bundestag. Bereits im April hat er sogenannte Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen organisiert. Heute protestiert er zusammen mit einem Parteifreund in der Stadt gegen den neuen Lockdown, den er für völlig übertrieben hält. Die Männer haben ein großes blaues Plakat zwischen sich aufgespannt, auf dem geschrieben steht: "Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zu Pflicht." Janich sagt, er halte die Maßnahmen für übertrieben. Ob er nicht an die offiziellen Zahlen glaubt? Darauf möchte Janich nicht antworten.

Ein Zusammenhang zwischen AfD und Corona-Hotspots?

Die AfD versucht, aus der Unsicherheit in der Bevölkerung Profit zu schlagen und macht Stimmung gegen die Corona-Maßnahmen. Anfang November reichten AfD-Abgeordnete beim Bundesverfassungsgericht Klage ein – gerichtet gegen die Allgemeinverfügung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Bundestag. Kurz vor dem Bundesparteitag der AfD Ende November klagt die Partei erneut, diesmal vor dem Oberverwaltungsgericht Münster, gegen die Verpflichtung zum Tragen einer Maske. In den Land- und Kreistagen ein ähnliches Bild: die AfD wehrt sich gegen Maskenpflicht und Corona-Beschränkungen. Der Soziologe Alexander Yendell vom "Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt" in Leipzig ist überzeugt, dass die AfD mit ihrem Verhalten die Corona-Ausbreitung verschärft Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hat diese Haltung der Partei Auswirkungen auf die Bereitschaft ihrer Wähler, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen? Marco Wanderwitz, CDU-Politiker und Ostbeauftragter der Bundesregierung in Berlin, vertritt die These, dass in Sachsen zwischen AfD und den Corona- Hotspots eine Verbindung besteht. "Die AfD leugnet Corona ja weitgehend, sagt, dass die Maßnahmen unsinnig sind", erläutert er. "Und wenn, wovon ich ausgehe, und was ich teilweise auch sehe, sich dann deren Anhänger entsprechend verhalten, also keine Maske tragen, sich nicht an die Abstandsregeln halten und miteinander in zu großen Kreisen feiern, dann ist es für das Virus wie ein Geschenk, wie eine Einladung und es verbreitet sich weiter. Das ist die eigentlich schlechte Nachricht an diejenigen, die sich in den Regionen regelkonform verhalten, die dort die Mehrzahl sind. Wenn das Virus sich einmal relativ frei verbreiten kann, dann gibt es kein Halten mehr."