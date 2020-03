Covid-19 Schutz vor Corona: Pflegeheime fordern mehr Unterstützung

Nachdem in einem Pflegeheim in Wolfsburg 17 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben waren, hat das Land Niedersachsen einen Aufnahmestopp für Pflegeheime verhängt. Zuletzt sorgten immer wieder Corona-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen für Schlagzeilen. Auch in Mitteldeutschland, beispielsweise in Triptis im Saale-Orla-Kreis oder in Halle und Jessen, wo es bereits Todesfälle gab. Werden Pflegeheime zum Krisenherd? Und wie kann man Bewohner und Pfleger schützen?

von Marc Zimmer, MDR AKTUELL