Was ist draußen erlaubt?

Seine Wohnung darf nur verlassen, wer "triftige Gründe" hat. Dazu zählen Einkäufe für den täglichen Bedarf, der Weg zur Arbeit oder zur Notbetreuung der Kinder, Arztbesuche, Termine beim Psycho- oder Physiotherapeuten, die Fahrten zu nötigen Terminen und Prüfungen sowie die Hilfe für andere Menschen.

Treffen von mehr als zwei Personen sind ab sofort auch in Sachsen-Anhalt verboten. Ausnahmen gelten für Familien und Menschen, die zusammenwohnen. Bildrechte: imago/Westend61 Joggingrunden, das Toben mit den eigenen Kindern oder das Ausführen von Tieren sind erlaubt. Also Sport und Bewegung an der frischen Luft – aber eben individuell. Auch Umzüge und Lieferverkehre sind weiter gestattet.



Als "triftige Gründe" genannt werden auch der Besuch bei Ehe- und Lebenspartnern und eigenen Kindern, bei Alten, Kranken sowie Menschen mit Einschränkungen (außerhalb von Einrichtungen). Besuche bei Alten und Kranken sind laut Verfügung des Landes also weiterhin möglich. Erlaubt ist auch die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen insbesondere die Wahrnehmung des Ehrenamtes im sozialen Bereich, die Begleitung Sterbender sowie Eheschließungen und Beerdigungen im engsten Familienkreis.

Untersagt ist die Öffnung von Ladengeschäften jeder Art. Davon ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelläden, Getränkemärkte, Banken und Sparkassen, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Filialen der Deutschen Post AG und Paketstellen von Logistikunternehmen, Tierbedarf, Fahrradläden, Bau- und Gartenmärkte, Großhandel, Tankstellen und Kfz-Teileverkaufsstellen, Buchhandel, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Wochenmärkte, Reinigungen, Waschsalons und der Online-Handel.

Gaststätten und Restaurants sind demnach geschlossen, das Abholen von Gerichten und der Lieferservice sind aber gestattet. Auch Friseurläden, Kosmetik-, Nagel-, Piercing- und Tattoostudios sind ab sofort geschlossen. Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung zu kontrollieren. Im Falle einer Kontrolle sind die "triftigen Gründe" durch den Betroffenen zu belegen.

In Thüringen gibt es vorerst keine zusätzlichen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Bereits in der vergangenen Woche hatte Thüringen die Schutzmaßnahmen mit einem sogenannten "Landeserlass" verschärft. Eine Ausgangsbeschränkung verhängte die Landesregierung ausdrücklich nicht. Die Bewegungsfreiheit ist damit in Thüringen weniger weitgehend eingeschränkt geregelt wie etwa in Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Der Erlass gilt bis einschließlich 19. April.

Vieles von dem, was Bayern am Wochenende eingeführt hat und was heute vereinbart wurde, gilt bei uns schon. Das übernehmen die anderen jetzt. Bodo Ramelow (Linke) am Sonntagabend | Thüringer Ministerpräsident

Die anderen Bundesländer übernähmen jetzt Maßnahmen, die Thüringen schon vor Tagen erlassen habe, sagte Bodo Ramelow am Sonntag nach einer Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel. Das gelte etwa für die Schließung von Gaststätten und Friseurgeschäften sowie strenge Abstandsregelungen.