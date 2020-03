Das Recht auf Bewegungsfreiheit 1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. 2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.

Dieses Recht darf nur in den genannten Fällen eingeschränkt werden. Eine Ausgangssperre würde massiv in individuelle Rechte eingreifen. Ob das im aktuellen Fall gerechtfertigt wäre, lässt sich schwer beantworten. Das Coronavirus war vor seinem Ausbruch unbekannt. Im Umgang mit der aktuellen Pandemie kann man daher nur auf Modellrechnungen zurückgreifen, Erfahrungen gibt es nicht. Es liegt also im Ermessen der jeweiligen Regierungen, ob eine Ausgangssperre verhängt wird.

Bundeskanzlerin Merkel nannte in ihrer Verkündung die jetzt in Deutschland verhängten Maßnahmen "außerordentlich" und "einschneidend". Es seien Maßnahmen, wie es sie in Deutschland zuvor nicht gegeben habe. Sie hoffe auf ein "gewisses Einsehen" bei den Menschen. "Wir kommen desto schneller durch diese Phase hindurch, je mehr sich jeder Einzelne an diese Auflagen und an diese Regelungen hält".



Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ging das nicht weit genug. Die Regierung hatte sich vor dem Inkrafttreten der Ausgangssperre beklagt, dass viele Landsleute den Aufrufen, zu Hause zu bleiben, nicht gefolgt waren. So könne das Virus nicht eingedämmt werden. Die Sperre sei damit unumgänglich.