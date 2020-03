Auch Lebensmittellieferungen aus dem Ausland kämen weiter nach Deutschland. Die Grenzschließungen beträfen nicht den Warenverkehr. Allerdings gebe es für die Lkw lange Wartezeiten an den Grenzen, sagte Klöckner und empfahl Sonderspuren zur schnelleren Abfertigung von Lebensmitteltransporten. Die Ministerin begrüßte zudem die Lockerung des Arbeits- und Fahrverbots am Sonntag. Damit sei gesichert, dass auch am Montagmorgen die Regale in den Läden gefüllt seien.