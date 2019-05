Elektrifizierung Schnelle Bahnverbindung nach Polen nicht in Sicht

Hauptinhalt

Wenn man mit dem Zug von Dresden nach Breslau fahren möchte, dauert das über vier Stunden, obwohl Breslau nur etwa 250 Kilometer entfernt ist. Eine schnelle durchgehende ICE-Verbindung: Fehlanzeige. Seit mehr als 15 Jahren ringen Politiker, Verkehrsverbünde und Initiativen um die Elektrifizierung der Bahnverbindung von Dresden über Görlitz nach Breslau. Am Mittwoch findet der mittlerweile vierte deutsch-polnische Bahngipfel in Breslau statt. Eine schnelle Besserung ist nicht in Sicht.

von Christine Reißing, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL