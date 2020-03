Kampf gegen Corona Deutschland schränkt Versammlungsfreiheit ein

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagt am Sonntag in Düsseldorf: "Es braucht ein strengeres und gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern".

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagt am Sonntag in Düsseldorf: "Es braucht ein strengeres und gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern". Bildrechte: dpa

Sachsen ist unterdessen einen Schritt weitergegangen und dem Beispiel Bayerns gefolgt. Von Montag null Uhr an gilt für den gesamten Freistaat eine Ausgangsbeschränkung. Danach ist das Verlassen von Wohnung oder Haus ohne triftigen Grund untersagt, wie Landesinnenminister Roland Wöller (CDU) am Sonntag in Dresden sagte. Wege zur Arbeit und zum Einkaufen bleiben erlaubt. Auch Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie der Besuch des eigenen Kleingartens sind weiter möglich.