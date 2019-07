Dass guter Rat teuer ist, zeigt sich beim Bundesinnenministerium. Es hat mit 79 Millionen Euro im vergangenen halben Jahr am meisten für Berater ausgegeben. Das erklärt der Sprecher Steve Alter mit den besonderen Aufgaben, weil das Ministerium für alle IT-Projekte der Regierung verantwortlich sei.

Gerade da seien Berater nicht nur sinnvoll, sondern oft unumgänglich, "da es sich oft um in der Regel zeitlich befristete Aufgaben handelt, die hochspezialisierte Kenntnisse erfordern und zumeist sehr technikorientierte Bereiche betreffen. Es ist für die öffentliche Verwaltung schwer oder gar nicht möglich, solche Spezialisten zunächst zu gewinnen oder auf Dauer zu halten", erklärt Alter.

Geschäftsgeheimnis – diese Antwort kennt Matthias Höhn zur Genüge. Der Bundestagsabgeordnete der Linken stellt viele Anfragen an die Regierung rund um die Beraterverträge. Aber viele Details erfährt er nicht: "Natürlich bekommt man nicht jeden einzelnen Vertrag auf den Tisch, weil auf die Interessen der Unternehmen abgestellt wird und das nicht veröffentlicht wird. Das müsste man höchstens in der Geheimschutzstelle einsehen, davon hat die Öffentlichkeit auch nicht viel."

Dabei habe der Rechnungshof mittlerweile Aufträge in zweistelliger Millionenhöhe beanstandet, erzählt dessen Sprecher Martin Winter: "Wir beobachten, dass es immer wieder zu den gleichen Problemen und Mängeln kommt. Das sind zwei wichtige Punkte – die Notwendigkeit des Berater-Einsatzes, aber auch den Wettbewerb herzustellen – wo es immer wieder hapert."

Am Gesamtumsatz der Branche hat der öffentliche Sektor einen Anteil zwischen neun und zehn Prozent. Das sei über Jahre konstant geblieben, erklärt Ralf Strehlau. Er ist Präsident des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater. Die Aufgaben seien die gleichen wie in der freien Wirtschaft: "Das ist die Veränderung der Behörde, Aufbau, Ablauf, Organisation. Das Thema Digitalisierung, wenn ich eine neue Software z.B. einführe, dort gibt es kein Knowhow in der Behörde."