Dudenhöffer ist für eine Elektro-Quote bei Autovermietungen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mietautos hätten zwar einen geringeren Anteil am Neuwagen-Markt als Firmenwagen. Doch Dudenhöffer sieht in Mietautos zwei große Vorteile: "Zum ersten nutzen viele Leute diese Fahrzeuge und man kann sich da ein Bild machen, ohne dass man in Verpflichtungen bei Händlern geht." Also Probe fahren, ohne vorher überhaupt daran gedacht zu haben, ein Elektroauto zu kaufen. Außerdem: "Die Fahrzeuge sind in der Regel ein halbes Jahr im Vermietgeschäft und gehen dann in den Gebrauchtwagenmarkt hinein, das heißt, wir kriegen dann ein sehr großes Angebot auch an gebrauchten Fahrzeugen."