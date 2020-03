Stundenlang sprachen die die Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstagabend per Videokonferenz über ein gemeinsames Vorgehen in der Corona-Krise. Am Ende verständigten sich Angela Merkel und ihre Kollegen zwar auf eine gemeinsame Erklärung und eine Reihe von Maßnahmen. Eine entscheidende Frage schoben die Teilnehmer jedoch auf: Welche Finanzhilfen gibt es für die Mitgliedsstaaten?