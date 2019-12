In der EU insgesamt stieg sie demnach jetzt aber wieder an – von Januar bis Ende September um 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 473.215 insgesamt, besonders in Frankreich und Spanien. Hauptherkunftsländer seien weiterhin Syrien, Afghanistan und Venezuela. Das sei eine Trendwende, schreiben die Zeitungen: Seit den 1,2 Millionen von 2015 sei die Zahl der Erstanträge in der EU jedes Jahr gesunken. Bei weniger Abschiebungen , Asyl-Folgeanträgen und noch anhängigen Verfahren dürfte 2019 aber auch in Deutschland die Zahl der Asylbewerber nicht gesunken sein.

In solchen provisorischen Lagern in Griechenland hausen auch viele Kinder. Bildrechte: dpa

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat unterdessen erneut eine EU-weite Lösung für die Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingslagern in Griechenland gefordert. Ein "Alleingang einiger weniger Staaten" reiche nicht, sagte Asselborn in einem "Spiegel"-Interview. Es gehe um höchstens 4.000 Minderjährige, deren Aufnahme "für niemanden ein Kraftakt" sei.



Asselborn deutete dabei mögliche finanzielle Konsequenzen für EU-Staaten an, die sich einer EU-Lösung verweigerten: "Wenn sich einzelne Mitgliedsländer in Fragen elementarer Menschlichkeit ausklinken, dann wird das stark negative Auswirkung auf den nächsten EU-Haushalt haben." In der EU müsse neben Rechtsstaatlichkeit auch Solidarität in Fragen wie der Asylpolitik in die Verhandlungen um den nächsten Haushalt einbezogen werden.