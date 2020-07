EU-Sondergipfel Ringen um Corona-Hilfen

In Brüssel beginnen am Freitag die Beratungen über die Verteilung von Wirtschaftshilfen an die von der Corona-Krise besonders betroffenen Staaten. Die Zuschüsse und Konditionen der Auszahlung sorgen für Zündstoff. Eine Einigung ist bislang nicht in Sicht. Zudem soll der EU-Haushalt für die kommenden sieben Jahre beschlossen werden. Insgesamt geht es um rund 1,8 Billionen Euro. Auf Deutschland lastet eine besondere Verantwortung, da das Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat.