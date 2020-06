Bei der Wahl zum EU-Parlament haben die Parteien der Großen Koalition herbe Verluste erlitten. Dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge kommt die Union auf 28,9 Prozent, nach 35 Prozent vor fünf Jahren. Für die Verluste ist dabei allein die CDU verantwortlich, die CSU konnte ihr Ergebnis verbessern. Die SPD stürzt um mehr als zehn Punkte auf 15,8 Prozent ab.

Deutlich zugelegt haben die Grünen, die mit 20,5 Prozent ihr Ergebnis von 2014 fast verdoppeln. Die Grünen sind damit erstmals zweitstärkste Kraft bei einer bundesweiten Wahl geworden. Die AfD kommt auf 11,0 Prozent, die Linke auf 5,5 und die FDP auf 5,4 Prozent.

Zudem schaffen es wegen der fehlenden Sperrklausel mehrere Kleinparteien ins EU-Parlament. So schickt die Satirepartei "Die Partei" mit ihrem Spitzenkandidaten Martin Sonneborn und Nico Semsrott jetzt zwei Abgeordnete nach Brüssel. Auch die Freien Wähler und entsenden zwei Abgeordnete, die Tierschutzpartei, die ÖDP, die Familienpartei, die Piraten und Volt jeweils einen.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit Ernüchterung auf das schlechte Abschneiden der CDU reagiert. Das Ergebnis bei der Wahl entspreche nicht dem Anspruch der Union als Volkspartei. SPD-Chefin Andrea Nahles zeigte sich bestürzt. Die Ergebnisse seien "extrem enttäuschend".

Grünen-Chef Robert Habeck führt die Zugewinne der Grünen auf deren Positionierung in der Klimapolitik zurück. "Sicherlich hat die Klimafrage zum ersten Mal in einem bundesweiten Fall so eine dominante Rolle gespielt, dass die Zögerlichkeit der großen Koalition da negativ gewirkt hat", sagt Habeck in der ARD.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, sieht ihre Partei als Gewinner der Europawahl. "Im EU-Ausland konnten unsere Partner ebenfalls gute Ergebnisse einfahren", schrieb Weidel auf Twitter.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat die AfD deutlich stärker abgeschnitten als im Bundestrend. In Sachsen wurde die Partei nach Teilauszählungen stärkste Kraft vor der CDU. In Thüringen und Sachsen-Anhalt setzten sich die Christdemokraten knapp vor der AfD durch.