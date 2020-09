Die Bilder vom brennenden Flüchtlingslager Moria auf Lesbos und Menschen, die am Straßenrand campieren, haben aufgeschreckt. Auch unter Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU war das Entsetzen groß. So schrieben 16 Parlamentarier einen Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit der Forderung, ein Zeichen zu setzen und 5.000 Flüchtlinge vom griechischen Festland aufzunehmen. Zu den Unterzeichnern gehörte auch Antje Tillmann, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Thüringen.