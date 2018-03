Ulla Schmidt und mit Martin Schulz, SPD. Bildrechte: IMAGO Als die SPD-Politikerin und ehemalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt 1990 für den Bundestag kandidieren wollte, sind drei Männer gegen sie angetreten – sie hielten Ulla Schmidt nicht für kompetent genug. Auch im Bundestag musste sie sich was anhören, erinnert sich Ulla Schmidt: "Als ich im Bundestag war, fragte jemand: So hässlich sei ich doch gar nicht, ich hätte doch heiraten können, statt in die Politik zu gehen."

Als Frau klare Grenzen ziehen

Auch die designierte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU hat in ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete unangenehme Situationen erlebt. Mittlerweile zieht sie klare Grenzen. Ihr sei aufgefallen, dass ihr Männer anfangs die Hand auf die Schulter gelegt hätten, quasi um zu zeigen, wer hier das Sagen hätte. Das passiere ihr heute nicht mehr.

Ich weigere mich zu akzeptieren, dass bei Fotos, die gemacht werden, Männer, die ich nicht kenne, mir einfach die Hand um die Hüften legen. Julia Klöckner, CDU

Julia Klöckner (CDU) Bildrechte: dpa Dass die CSU drei Männer ins Kabinett schickt, findet Julia Klöckner nicht in Ordnung. Die Entscheidung von CDU und SPD, ihre Ministerien je zur Hälfte mit Frauen und Männern zu besetzen, begrüßt sie. Wirkliche Gleichberechtigung in der Politik sei ihrer Meinung nach aber noch nicht erreicht. In Rheinland-Pfalz sei sie in der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz die einzige Frau unter 16 Männern gewesen. Als Frau an der Spitze könne man zwar schneller für Gleichberechtigung sorgen, doch bis sich der Lebensalltag der Frauen auch tatsächlich so wandele, dass sie auch 'ja' sagten, dahin sei es noch ein langer Weg. Als Feministin bezeichnen würde sich Julia Klöckner trotzdem nicht.

Frauen sollten Allianzen schmieden

Anders sieht das die amtierende Bundesfrauenministerin Katarina Barley von der SPD. Sie sei ganz klar Feministin - und das sei für sie ein positiver Begriff. Feministin sein hieße, auch die Perspektive einer Frauensicht zu übernehmen. Und solange noch nicht wirklich Gleichstellung erreicht sei, sei diese Perspektive wichtig.

Katarina Barley (SPD) Bildrechte: dpa Barley ist es im Bundestag wichtig, Allianzen mit anderen Frauen zu schmieden. Und sich vor allem nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Sie sei eher ein leiser Typ. Deswegen falle es dann auch auf, wenn sie mal die Stimme erhebe oder ein bisschen aggressiver werde. Das sei aber notwendig, vor allem wenn man unterbrochen werde.

Wenn ich das Gefühl habe, da will jetzt jemand mit mir Schlittenfahren, muss ich mal kurz zeigen, wo der Hammer hängt. Katarina Barley | amtierende Bundesfrauenministerin

Frauen gehen in Debatten oft unter