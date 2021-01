Konkret ging es um die Fälle zweier Männer aus Eritrea und Syrien. Sie hatten bereits in Griechenland einen Schutzstatus zugesprochen bekommen. Daher lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ihre Asylanträge in Deutschland als unzulässig ab. Sie sollten abgeschoben werden.

Griechenland kann aber derzeit die grundlegendsten Bedürfnisse von Geflüchteten nicht erfüllen. Deshalb darf das BAMF in bestimmten Fällen nicht mehr in das EU-Land abschieben. Das Abschiebeverbot gelte immer dann, wenn die Kläger bereits in Griechenland als Geflüchtete anerkannt worden waren.