In Westdeutschland sind derzeit mehr Menschen von Altersarmut betroffen als in Ostdeutschland. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamts.

Danach bezogen in den zehn westdeutschen Bundesländern ohne Berlin Ende des vergangenen Jahres 4,15 Prozent der über 65-Jährigen die Grundsicherung im Alter. In den sechs ostdeutschen Bundesländern - einschließlich Berlin - lag die Quote der Grundsicherungsempfänger bei etwas mehr als zwei Prozent.