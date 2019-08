"Wir wollen die Menschen retten, den Brand bekämpfen", sagt ein Feuerwehrmann. Doch immer wieder werden die Helfer in der Not während ihrer Arbeit behindert, bedroht und sogar angriffen. Eine Gesetzesreform der Großen Koalition sollte alle Rettungs- und Einsatzkräfte besser schützen. Mehr als zwei Jahre ist das Gesetz nun alt. Ob es hilft, darüber gehen die Meinungen auseinander. Denn noch immer gibt es zahlreiche Angriffe.

So wurden etwa im März 2019 die Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr im thüringischen Mühlhausen zu einem Einsatz gerufen. Ein Rauchmelder hatte in einer Wohnung Alarm ausgelöst. Als die Retter an die Wohnungstür klopften, wurde aus der Wohnung mit einer Softair-Waffe auf sie geschossen. Der Einsatz musste abgebrochen werden. Schließlich griff die Polizei ein und nahm den psychisch kranken Schützen fest.