Doch wie sollen die Menschen fit bleiben, um – wie es die Bundesbank vorschlägt – im Jahr 2070 bis 70 arbeiten zu können? "Wir müssen etwa in ein betriebliches Gesundheitsmanagement investieren", sagt Hagist, der an einer privaten Hochschule in Koblenz doziert. Zudem würde Arbeit künftig digitaler und somit auch leichter werden.

Die Grundlagen für längeres Arbeiten müssten geschaffen werden, sagt Wirtschaftswissenschaftler Christian Hagist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Fast 40 Prozent der Sachsen arbeiten in Schichten", antwortet der DGB-Sachsen Vorsitzende Schlimbach. Das sei eine hohe Belastung für den Körper. Es gehe auch um Gebäudereiniger oder Pflegekräfte – in solchen Jobs zeichne sich keine Entlastung für die Menschen ab.



Der Ökonom sieht an dieser Stelle die Gewerkschaften in der Pflicht. Nach 15 schlauchenden Jahren in der Nachtschicht müssten die Menschen beraten werden, wie ein anderer Karriereweg eingeschlagen werden könnte, sagt Hagist.



"Wir haben ja auch hier im Osten die großen Weiterbildungsveranstaltungen in den Neunziger Jahren erlebt. Da war auch viel Unsinn dabei", entgegnet Schlimbach. Es sei schwierig aus körperlich anstrengenden Berufen in neue Arbeit zu kommen. "Dass aus einem Gebäudereiniger dann die Computerfachkraft wird, das funktioniert nicht. Das geht an der Lebensrealität der Menschen vorbei."