7-Tage-Inzidenz Alle mitteldeutschen Länder überschreiten die 100er-Marke

Mitteldeutschland bildet die traurige Spitze: In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt steigen die Zahlen der Neuinfektionen weiter an und so liegt der Inzidenzwert in allen drei Bundesländern inzwischen über 100. Das geht aus aktuellen Zahlen des Projekts Risklayer hervor. Auch in Sachsen-Anhalt stieg der Wert am Freitag mit 102 erstmalig über die kritische Marke. Am Donnerstag hatte die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt noch bei 98 gelegen. In Sachsen stieg der Wert von 102 positiven Testungen pro 100.000 Einwohnern auf eine Inzidenz von 112. In Thüringen betrug die Inzidenz am Freitag 153. Damit hatte der Freistaat nach wie vor den höchsten Wert in ganz Deutschland.