Millionen Menschen sind seit Beginn der Corona-Krise in Kurzarbeit geraten, immer mehr Menschen sind Arbeitslos oder werden es gerade. Doch wie sollen sie wieder in Lohn und Brot kommen? Die Jobcenter sind seit über zwei Monaten für persönliche Beratungen geschlossen – auch eine Folge des Lockdowns.

Eine Idee, die helfen könnte dieses Problem zu lösen: Beratung per Telefon via Internet oder per Telefon. Lars Naundorf ist seit 18 Jahren Arbeitsvermittler und schult sonst Arbeitssuchende in Seminaren – er wollte seinen Plan direkt umsetzen. Viele Menschen wollten direkt mitmachen.