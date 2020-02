Polen: Arbeitslosengeld nicht von Höhe des Lohns abhängig

Wer in Polen fünf Jahre in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, erhält als Arbeitsloser 689,12 Zloty - umgerechnet etwa 162 Euro. Bildrechte: IMAGO Arbeitnehmer in Polen müssen generell 2,54 Prozent ihres Bruttolohns in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Arbeitslosengeld erhalten aber nur diejenigen Arbeitslosen, die in den vergangenen 18 Monaten wenigstens 365 Tage beitragspflichtig beschäftigt waren. Die Höhe des Arbeitslosengeldes im östlichen Nachbarstaat ist allerdings nicht von der Höhe des letzten Einkommens abhängig. Es richtet sich vielmehr nach der Anzahl der Jahre, in denen in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt wurde. Anspruch auf den vollen Regelsatz haben Arbeitslose, die bis zu 20 Jahre Beiträge abgeführt haben. Wer fünf Jahren versichert war, erhält 80 Prozent des Regelsatzes von insgesamt 689,12 Zloty (umgerechnet etwa 162 Euro). Der Höchstsatz liegt bei 130 Prozent, dafür muss aber eine beitragspflichtige Beschäftigung von mehr als 30 Jahren vorliegen. Das Arbeitslosengeld wird in Polen übrigens vom Sozialhilfezentrum der jeweiligen Gemeinde ausgezahlt.

Tschechien: Arbeitslosengeld besonders niedrig

In Tschechien erhalten Arbeitslose nur für eine relativ kurze Dauer eine Unterstützung vom Staat. Diese ist, gerade auch mit Blick auf die ohnehin niedrigen Löhne, eher niedrig. Anrecht auf Arbeitslosengeld hat generell nur, wer in den letzten 24 Monaten vor der Arbeitslosigkeit mindestens zwölf Monate versicherungspflichtig beschäftigt war. Die Dauer des Bezugs von Arbeitslosengeld richtet sich ausschließlich nach dem Alter. Bis zum 50. Lebensjahr sind es fünf, bis zum 55. Lebensjahr acht und ab dem 55. Lebensjahr elf Monate.

Die Höhe des Arbeitslosengeldes beträgt in den ersten zwei Monaten 65 Prozent des letzten Netto-Durchschnittsgehalts, im dritten und vierten Monat 55 Prozent und in der restlichen Zeit 45 Prozent. Nach Ablauf der elf Monate wird statt des Arbeitslosengeldes eine sogenannte Hilfe in materieller Notlage gewährt, die sich am Existenzminimum orientiert. Diese Hilfe beinhaltet eine Unterstützung zum Lebensunterhalt, eine Wohnbeihilfe sowie eine außerordentliche Soforthilfe. Die "Hilfe in materieller Notlage" ist zeitlich unbefristet.

Österreich: Mindestsicherung vom Wohnort abhängig

Die Mindestsicherung in Österreich variiert auch nach Wohnsitz. In Wien erhalten Alleinstehende weniger Geld als in Oberösterreich. Bildrechte: Colourbox.de In Österreich sind 2019 neue Regeln zur sozialen Mindestsicherung in Kraft getreten. Seither gibt es in fast allen Bundesländern eine sogenannte bedarfsorientierte Mindestsicherung. Ausnahme ist die Steiermark, wo neben dieser Sicherung auch die davor gültige, alte Sozialhilfe ausgezahlt wird. Die Höhe der Mindestsicherung variiert je nach Lebenssituation – und sie variiert erheblich je nach Wohnsitz. So erhalten Alleinstehende in Wien gut 840 Euro im Monat, in Oberösterreich sind es 920 Euro.



Seit den neuen Regeln haben aber die meisten Arbeitslosen nach Ende ihres Arbeitslosengeldes Anspruch auf eine sogenannte Notstandshilfe. Das ist eine staatlich finanzierte Versicherungsleistung. Die Sozialhilfe gibt es daher eigentlich nur noch für dauerhaft nicht arbeitsfähige Menschen oder als Aufstockung – insgesamt hat sie eine geringe Bedeutung.

Schweiz: wirtschaftliche Lage der Betroffenen entscheidend

Für eine Mindestsicherung erfolgt in der Schweiz eine Bedürftigkeitsprüfung. Bildrechte: IMAGO Für eine Mindestsicherung erfolgt eine Bedürftigkeitsprüfung unter Berücksichtigung der anrechenbaren Einnahmen. Angesetzt wird ein Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf, der je nach Zusammensetzung der Familie variiert. So erhalten etwa Alleinstehende 17.489 Euro pro Jahr, Ehepaare 26.234 Euro und die ersten beiden Kinder je 9.145 Euro. Für weitere Kinder ist der Satz niedriger.



Die jährlichen Ergänzungsleistungen werden errechnet aus anerkannten Ausgaben und den anrechenbaren Einnahmen und werden monatlich gezahlt. Es gibt keinen Miet- oder Heizkostenzuschuss – aber in die Berechnungen zu den Ergänzungsleistungen werden Mietkosten und eine Heizkostenpauschale einbezogen. Verändert sich die wirtschaftliche Lage des Ergänzungsleistungsbeziehers, werden die Leistungen neu berechnet.

Frankreich: Betroffene bekommen Weihnachtsgeld

Zur Mindestsicherung dient das "Aktive Solidaritätseinkommen" (Revenu de solidarité active, RSA). Es soll Menschen ohne Arbeit oder solchen, die wenig verdienen, ein Mindesteinkommen sichern. Dieses richtet sich nach der Haushaltszusammensetzung und dem Einkommen aller, die in dem Haushalt leben. Alle im Haushalt können Leistungen beantragen.

In Frankreich gibt es zur Unterstützung ein Weihnachtsgeld. Bildrechte: IMAGO Ein alleinstehender Erwachsener bekommt 559,74 Euro, ein Paar mit zwei Kindern 1.175,47 Euro. Es gibt ein Weihnachtsgeld. Zusätzlich kann es noch Wohngeld und andere Leistungen geben, die gegebenenfalls mit dem RSA verrechnet werden.



Die Hilfe ist nicht mit der Staatsbürgerschaft aber mit einem rechtmäßigen Wohnsitz in Frankreich verbunden. Personen, deren Asylantrag geprüft wird, haben keinen Anspruch. Zulagen wie Wohngeld, Sachleistungen zur Gesundheitsversorgung und weitere Beihilfen für etwa Miete, Umzug, Strom oder Wasser können beantragt werden. Derzeit gibt es rund zwei Millionen RSA-Empfänger. Der Kreis der Betroffenen ist aber deutlich größer – mit knapp 400.000 Mitbewohnern und 1,88 Millionen Kindern.

Luxemburg: Wohnzuschuss muss extra beantragt werden