Diese Beschlüsse der Bundesregierung habe man "zu keinem Zeitpunkt in Zweifel gestellt und werde das auch in Zukunft nicht tun", rudert die KBV in einem Rundbrief am 2. November zurück, der MDR exakt vorliegt. Der Bundesverband der Deutschen Pathologen erklärt dazu: "Es ist an der Zeit, eine fachgebiets- und sektorenübergreifende Diskussion in der gesamten verfassten Ärzteschaft Deutschlands zum Pandemiegeschehen zu führen", so deren Präsident, Professor Karl-Friedrich Bürrig. Der Verband ziehe seine Unterstützung für das Papier zurück. "Auf medizinisch fundiertem Boden argumentieren wir schon seit Wochen unermüdlich gegenüber Öffentlichkeit und Politik, dass die Lage ernst ist. Die Menschen sterben an und nicht mit Covid-19." Das dürfte bei allen Diskussionen nicht verharmlost werden.