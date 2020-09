Kurz danach erschütterte ein Massenmord im weit entfernten Christchurch in Neuseeland die ganze Welt und inspirierte ähnliche Täter in den USA und weltweit - wie auch den Attentäter von Halle. Am 27. März 2019 postete ein Australier namens Brenton Tarrant einen Livestream-Link und ein Manifest auf 8chan, bevor er ein rechtsextremes Lied spielte, das dem bosnischen Völkermord gewidmet war. Danach eröffnete er das Feuer auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch, bei dem 51 Menschen getötet wurden. Auch Tarrant war ein Steam-Nutzer. Er trug nach dem Gründungsvorsitzenden der Amerikanischen Nazi-Partei, George Lincoln Rockwell, den Decknamen "Commander Rockwell". Tarrants Livestream ähnelte einem Ego-Shooter-Spiel und kündigte an, was Robert Evans von der Rechercheplattform Bellingcat als "die Gamification des Massenmords" bezeichnete.