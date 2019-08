Bei EU-Ausländern, Schweizern und Bürgern des Europäischen Wirtschaftsraums werden die Dokumente in der Regel automatisch anerkannt. Nicht aber bei Ärzten aus Drittstaaten. Die müssen häufig noch in einer Prüfung ihr Können unter Beweis stellen.

Zuständig ist die Medizinische Fakultät der Uni Jena. Doch viele Bewerber würden den Test nicht bestehen, sagt Adalbert Alexy vom Landesverwaltungsamt. 2018 habe die Durchfallquote bei knapp 35 Prozent gelegen, und im ersten Halbjahr 2019 liege sie bereits bei 36 Prozent. Es habe sich also ein bisschen erhöht.

Ihre Idee: "Man lässt diese Kollegen oder Bewerber die gleichen Prüfungen machen, wie sie deutsche Studenten auch machen müssen. Also lässt sie mindestens das dritte, wenn nicht sogar auch das zweite Staatsexamen wiederholen." Das würde auch in den USA, Neuseeland und Kanada so gehalten.