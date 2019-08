Die Barmer beklagt, dass die Impflücken bei den Sechsjährigen umso schwerwiegender seien, da nach der Einschulung in fast allen Bundesländern nicht wie von der Ständigen Impfkommission empfohlen Nachimpfungen erfolgten. Eine Ausnahme bilde Sachsen, da hier eine besondere Impfempfehlung gelte.

Laut Autor Daniel Grandt, Chefarzt am Klinikum Saarbrücken, liefert der Barmer-Arzneimittelreport aufgrund der gewählten Methodik der Analyse erstmals ein Bild der tatsächlichen Impfquote.

So würden bei den häufig zitierten Schuleingangsuntersuchungen die Impfquoten nur anhand der vorgelegten Impfpässe ermittelt. Dabei werde der Impfstatus von Kindern, die keinen Impfpass vorlegen, nicht berücksichtigt. Das führe zu höheren, unrealistischen Impfquoten, betonte Grandt, denn nicht geimpfte Kinder hätten natürlich auch keinen Impfpass.

Dabei zählt die HPV-Infektion zu den am häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten. Jährlich erkranken 4.600 Frauen in Deutschland infolge einer HPV-Infektion an Gebärmutterhalskrebs, 1.600 Frauen sterben jedes Jahr dadurch.