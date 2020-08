In der libanesischen Hauptstadt Beirut werden vier Tage nach den verheerenden Explosionen weiterhin mehr als 60 Menschen vermisst. Das teilte das Gesundheitsministerium des Landes mit. Die Bergungsarbeiten gingen auch am Samstag weiter, unterstützt von Teams unter anderem aus Deutschland.

Am Dienstag waren am Hafen von Beirut 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Das hochexplosive Material war dort jahrelang ungesichert gelagert worden. Große Teile des Hafens und der umliegenden Viertel wurden zerstört und beschädigt. 154 Menschen kamen ums Leben, mehr als 5.000 wurden verletzt. Bis zu 250.000 Menschen sind obdachlos, weil ihre Häuser und Wohnungen zerstört wurden.



Am Freitag wurden im Zusammenhang mit den Explosionen 16 Hafen-Mitarbeiter festgenommen. Die Katastrophe hat aber auch erneut die Kritik an der politischen Führung verschärft.