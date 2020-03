Nach Brüsseler Angaben haben die vier Vermittlungsportale nun eine Vereinbarung mit dem EU-Statistikamt Eurostat getroffen. So würden Zahlen zu Übernachtungen und Gästen geliefert. Der Datenschutz werde aber gewahrt, Nutzer würden nicht registriert.

Berlin, München und 20 weitere europäische Städte hatten in einem Aufruf an die EU-Kommission einen "wachsenden Druck auf die Immobilienpreise" beklagt und härtere Auflagen für Wohnplattformen wie Airbnb gefordert. Tourismus sei zwar wichtig, betonten die Kommunen. Zuallererst gehe es aber um eine gute Lebensqualität für die Bürger in ihren jeweiligen Vierteln.