Wer weggeworfene Sachen aus den Müll-Containern von Supermärkten holt und dabei erwischt wird, muss damit rechnen, als Dieb verurteilt zu werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden und die Beschwerde von zwei Studentinnen aus Bayern abgewiesen. In der Begründung heißt es, der Gesetzgeber dürfe grundsätzlich auch das Eigentum an wirtschaftlich wertlosen Sachen strafrechtlich schützen.