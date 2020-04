In Sachsen lag die Zahl der Bußgeld-Fälle deutlich höher, berichtete Polizeisprecherin Kirstin Ilga. "Am Wochenende war die sächsische Polizei wieder verstärkt im Freistaat präsent. Hier sind vor allem Parks und Naherholungsgebiete Kontrollschwerpunkte. 165 Ordnungswidrigkeiten wurden durch die Polizei am Samstag und Sonntag registriert. Unsere Kollegen setzen vor allem auf Kommunikation und wir appellieren an das Verständnis der Menschen, denn schließlich gilt es die Pandemie einzudämmen."

Innenminister Wöller sieht keinen Bedarf für strengere Regeln

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl Sachsens habe die Zahl der Verstöße am sonnigen Wochenende gerade einmal bei knapp 0,005 % gelegen, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller. Das zeige, dass sich die Bevölkerung an die Verbote halte. In Hinblick auf Ostern sieht er deshalb keinen Bedarf für höhere Bußgelder oder noch strengere Regeln.

Roland Wöller (CDU), Innenminister von Sachsen Bildrechte: dpa Sie haben sich bewährt. Gleichwohl muss man in Hinblick auf das Osterwochenende sagen (…), dass auch da mit einer erhöhten Polizeipräsenz zu rechnen ist. Roland Wöller Innenminister von Sachsen

Insgesamt sehe Wöller ein positives Verhalten bei der Bevölkerung. Es gebe die Einsicht, dass die Maßnahmen wichtig für die Gesundheit des Einzelnen aber auch aller Bürger seien. Aus den Ländern hieß es übereinstimmend, dass den meisten Menschen die Regeln mittlerweile bekannt seien.