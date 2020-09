In Paris hat am Mittwoch der Prozess um die islamistische Anschlagsserie auf das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" und einen koscheren Supermarkt vor rund fünf Jahren begonnen. Angeklagt sind 13 Männer und eine Frau, die bei den Vorbereitungen geholfen haben und einer terroristischen Vereinigung angehören sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem vor, Waffen besorgt und Unterkünfte zur Verfügung gestellt zu haben. In den meisten Fällen drohen demnach hohe Haftstrafen von bis zu 20 Jahren.