Dem MDR-Magazin "exakt" liegen erstmals Filmaufnahmen vor, die den Neonazi Stephan E. auf einer Demonstration der AfD in Chemnitz im September 2018 zeigen. Gegen E. ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen des Mordes am Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Das vorliegende Material zeigt auch die Teilnahme von Markus H. an der Demonstration, der sich wegen möglicher Beihilfe ebenfalls im Lübcke-Verfahren verantworten muss.